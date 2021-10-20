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إخلاء مطار مانشستر من الركاب والموظفين بعد العثور على جسم غامض

20
OCTOBER
2021
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أغلقت مبنى الوصول رقم 2 بمطار مانشستر، وأجلي الركاب والموظفين من داخله، بعد تقارير عن العثور على طرد مشبوه، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم الشرطة للبلاغات.
 
وقال متحدث باسم المطار مساء اليوم، إن المبنى لا يزال مغلقا مع تقييم شرطة مانشستر الكبرى للموقف، مضيفا أن الرحلات ستعمل بشكل طبيعي من المبنى رقم 1 حتى إشعار آخر، بحسب وكالة "رويترز".
 
من جانبها نقلت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" عن أحد الأشخاص قوله إن شقيقته وعائلتها نقلوا من أحد طرفي المبنى إلى الطرف الآخر. ووصف الأجواء بأنها "هادئة"، وقال إن أسرته نُقلت إلى منطقة البوابة، بعيدا عن المتاجر والسوق الحرة.
 
فيما نقلت عن راكب آخر قوله إنه تم إجلاء الركاب والموظفين من صالة المطار رقم 2، مضيفا أنه لم يتم تقديم أي معلومات حول سبب الإخلاء.
 
افتتح مبنى الركاب الجديد بالمطار أمام المسافرين هذا الصيف، وذلك ضمن برنامج تطوير قيمته مليار جنيه إسترليني. أعلن عن البرنامج لأول مرة في عام 2015.
 
تم تأجيل الموعد الأصلي لافتتاحه، المقرر في صيف 2020، بعد توقف الرحلات الجوية الدولية بسبب الوباء العالمي.
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