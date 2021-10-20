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حريق هائل بطائرة ركاب أمريكية في حادث مروع...

20
OCTOBER
2021
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تعرضت طائرة ركاب أمريكية لحادث مروع أدى إلى احتراقها بالكامل إثر اصطدامها أثناء الإقلاع بإحدى المطارات في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وكان على متنها 21 شخصا بينهم الطاقم، حيث تم إنقاذهم دون أن يتعرضوا لأذى.
 
ذكرت ذلك قناة "إن بي سي دي إف دبليو" الأمريكية، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت للاصطدام الذي نتج عنه حريق هائل أثناء محاولة الإقلاع بمطار هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
 
 
ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع النيران في الطائرة، التي حولتها إلى رماد.
 
 
وقال موقع "كليك تو هيوستن" الأمريكي إن الطائرة كانت تقل 21 شخصا على متنها بينهم الطاقم المكون من 3 أفراد، مشيرا إلى أنه تم إخلاؤهم جميعا بأمان قبل احتراق الطائرة.
 
وأوضح الموقع أن الطائرة المحترقة طراز ماكدونال دوغلاس "إم دي 87" أمريكية الصنع ويمكنها نقل أكثر من 170 راكب كحد أقصى للحمولة.
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