مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل ملياردير روسي في واشنطن

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قالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن عملاء المكتب داهموا، اليوم الثلاثاء، منزل قطب الطاقة والملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا في واشنطن.



وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن العديد من العملاء الفيدراليين شوهدوا في منزل ديريباسكا في واشنطن العاصمة، ما كان يعني منع الوصول إلى المبنى. اكتفت المتحدثة بالقول إن العملاء يقومون "بنشاط إنفاذ القانون بتفويض من المحكمة".

عرف ديريباسكا في الفترة الأخيرة داخل الولايات المتحدة بعلاقاته مع بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب، والذي أدين بتهم احتيال ذات صلة بتحقيقات المستشار الخاص السابق روبرت مولر حول الانتخابات الرئاسية لعام 2016. أصدر ترامب عفوا عن مانافورت قبل نهاية ولايته.



في عام 2018، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على ديريباسكا ونحو عشرين آخرين من رجال الأعمال والمسؤولين الروس. ورفع ديريباسكا دعوى قضائية بشأن العقوبات، لكن قاضيا أمريكيا رفض دعواه في يونيو/ حزيران.