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ترامب يقاضي لجنة بالكونغرس تحقق في هجوم 6 يناير

19
OCTOBER
2021
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رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير، ودفع بأن أعضاء اللجنة قدموا طلبا غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.
 
وأكد ترامب في الدعوى القضائية التي رفعها أمس الاثنين في المحكمة الجزئية في واشنطن أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقا لمبدأ قانوني يطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.
 
وقال محامي ترامب، جيسي بينول، في الدعوى القضائية "طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها وليس لها أي غرض تشريعي مشروع".
 
وقالت ليز تشيني العضو باللجنة، وهي جمهورية من ولاية وايومنج، وبيني تومسون، وهو عضو ديمقراطي باللجنة من ولاية مسيسبي، في بيان إن ترامب يريد "تأخير وعرقلة " التحقيق.
 
وأضافا "من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات"، وفقا لرويترز.
 
وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير  في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
 
ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.
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