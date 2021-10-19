living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الخارجية الأمريكية تفتح تحقيقات في المرحلة الأخيرة من العمليات الأمريكية في أفغانستان

19
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية فتح تحقيقات في المرحلة الأخيرة من عمليات واشنطن في أفغانستان.

وجاء في مذكرة داخلية موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اطلعت عليها "بوليتيكو"، أن التحقيقات تركز على برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، ومعالجة ملفات الأفغان الذين من المقرر السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، وإعادة توطين المواطنين الأفغان، وإجلاء السفارة الأمريكية من كابل.

وأبلغت القائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية ديانا شاو الكونغرس بفتح التحقيقات يوم الاثنين، بحسب رسالة أخرى، اطلعت عليها "بوليتيكو".

وأكد المتحدث باسم مكتب المفتش العام توجيه الرسالة بهذا الصدد إلى الكونغرس، لكنه اعتبر من غير الصحيح وصف ذلك بـ "تحقيقات"، موضحا أن الحديث يجري عن "المراجعة" لأعمال الإدارة الأمريكية.

وكان أعضاء الكونغرس قد فتحوا تحقيقات تحقيقات منفصلة بشأن الانسحاب من أفغانستان، الذي انتقده عدد من المشرعين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن مكاتب المفتشين العامين في وزارات أمريكية أخرى، بما فيها البنتاغون، والمفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان، ستفتح عمليات مراجعة خاصة بها بشأن الانسحاب من أفغانستان.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout