الاتحاد الأوروبي يعلن تنامياً ملحوظاً لعدد طلبات اللجوء في دوله

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أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن تنامي وتيرة الهجرة إلى دول التكتل، مع اقتراب عدد طلبات اللجوء المقدمة منذ بداية العام من مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وفي تصريحات صحفية قالت نينا غريغوري، المديرة التنفيذية للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، اليوم: “نشاهد هذا العام اتجاها نحو تنامي الهجرة في الاتحاد الأوروبي.. في آب 2021 سجلت دول الاتحاد حوالي 56 ألف طلب حماية دولية (هجرة).. بالتالي فقد اقتربنا من مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا من حيث عدد طلبات اللجوء”.

وأضافت المسؤولة أن المكتب سجل منذ بداية العام الجاري تنامي عدد طالبي اللجوء في دول شرق أوروبا، وخاصة في بلغاريا وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا، بالإضافة إلى تحول لاتفيا وليتوانيا هذه العام إلى “نقطتين ساخنتين” في عملية الهجرة إلى دول الاتحاد.