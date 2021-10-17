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“المقاومة العراقية” تتهم حكومة الكاظمي و”أياد أجنبية” بتزوير نتائج الانتخابات

17
OCTOBER
2021
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تهمت “تنسيقية المقاومة العراقية”، اليوم الأحد، حكومة مصطفى الكاظمي و”أياد أجنبية” بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وذكرت التنسيقية التي تضم فصائل شيعية مسلحة في بيان صحفي، أن “تلاعب الأيادي الأجنبية في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكومي، أدى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضية وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجية، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية”.

وأضافت: “لقد كنا نتوقع من مفوضية الانتخابات تصحيحا لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصرارا مريبا لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ”.

وأشارت إلى أن “المقاومة العراقية كانت وستبقى سدا منيعا بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف أبناء شعبنا الأبي، ونؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجا على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم”.

وتابعت: “نحذر تحذيرا شديدا من أن أي محاولة اعتداء أو مساس بكرامة أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقهم، وحفظ حشدهم المقدس، فضلا عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم، فإنها ستواجه برجال قلوبهم كزبر الحديد، وقد خبرتهم سوح القتال ولات حين نندم”.

المصدر: روسيا اليوم

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