جرثومة غريبة في الأردن... والسلطات الصحية توضح

A + A -

أعلنت السلطات الصحية في الأردن ظهور جرثومة تسببت في بعض حالات التسمم المعوي.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، أكد الدكتور غازي شركي مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية "عدم تحديد مصدر جرثومة شيغيلا المسببة للحالات في جرش"، لافتا إلى أن جرثومة عجلون غير معروفة إلى الآن.

ولفت شركس إلى أن عجلون ظهرت فيها جرثومة لكنه أكد أنه "ليس بالضرورة أن تكون الجرثومة في عجلون ذاتها جرثومة جرش، واذا كانت نفسها ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتباط بين الجهتين".

وفيما أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في الأردن أن "معرفة نوع الجرثومة في عجلون يحتاج إلى 24 ساعة"، أشار إلى أن انتشار الجرثومة هو قرين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وعن إمكانية أن تكون المياه هي السبب، قال المسؤول الأردني: "مصادر المياه في جرش وعجلون مختلفة، وهناك أكثر من مصدر ومحطة للمياه، وكافة الفحوصات في جرش لمصادر المياه والعاملين بها كانت جيدة".

وكشف شركس عن توجيه "14 فرقة متخصصة بالأوبئة لإجراء عملية توعية في جرش وعجلون".

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية، قد علقت الدراسة في مدارس محافظتي جرش وعجلون ليوم واحد، معللة ذلك باكتشاف جرثومة شيغيلا، حسبما صرح، أحمد المساعفة المتحدث باسم الوزارة.