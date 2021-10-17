living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جرثومة غريبة في الأردن... والسلطات الصحية توضح

17
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت السلطات الصحية في الأردن ظهور جرثومة تسببت في بعض حالات التسمم المعوي.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، أكد الدكتور غازي شركي مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية "عدم تحديد مصدر جرثومة شيغيلا المسببة للحالات في جرش"، لافتا إلى أن جرثومة عجلون غير معروفة إلى الآن.
ولفت شركس إلى أن عجلون ظهرت فيها جرثومة لكنه أكد أنه "ليس بالضرورة أن تكون الجرثومة في عجلون ذاتها جرثومة جرش، واذا كانت نفسها ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتباط بين الجهتين".
وفيما أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في الأردن أن "معرفة نوع الجرثومة في عجلون يحتاج إلى 24 ساعة"، أشار إلى أن انتشار الجرثومة هو قرين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.
وعن إمكانية أن تكون المياه هي السبب، قال المسؤول الأردني: "مصادر المياه في جرش وعجلون مختلفة، وهناك أكثر من مصدر ومحطة للمياه، وكافة الفحوصات في جرش لمصادر المياه والعاملين بها كانت جيدة".
وكشف شركس عن توجيه "14 فرقة متخصصة بالأوبئة لإجراء عملية توعية في جرش وعجلون".
وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية، قد علقت الدراسة في مدارس محافظتي جرش وعجلون ليوم واحد، معللة ذلك باكتشاف جرثومة شيغيلا، حسبما صرح، أحمد المساعفة المتحدث باسم الوزارة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout