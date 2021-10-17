living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكبر شركة طيران في إيطاليا تغلق أبوابها!

17
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أغلقت شركة "Alitalia"، أكبر شركة طيران في إيطاليا تأسست العام 1946، أبوابها بسبب الإفلاس، وكانت رحلة الخميس الماضي من مدينة كالياري في سردينيا إلى مطار فيوميتشينو في روما، هي الأخيرة.

ووجه الطيار أندريا جويا، الذي يعمل في الشركة منذ العام 1989 وأحد أكثر الطيارين خبرة في مجال الطيران المدني في إيطاليا، كلمة للمسافرين بعينين دامعتين: "بعد أن قمت بعملي لأكثر من 35 عاما، أضطر اليوم لأقول لكم وداعا".

وابتداء من أمس، أصبحت شركة "Italia Trasporto Aereo" التي تأسست بقرار من الحكومة الإيطالية، الشركة الرئيسية في البلاد بدلا من "Alitalia". وكانت السلطات الإيطالية تحدثت عن "الاستثمارات في المستقبل" و"إعادة تشغيل نظام وسائل النقل الجوية"، وعن أن "تأسيس هذه الشركة يجب أن يدعم القدرة التنافسية للأعمال الحرة والسياحة الوطنية".

ويرى خبراء إيطاليون أن واقع إفلاس شركة "Alitalia" يدل على فشل المحاولات الطويلة الأمد التي قامت بها الحكومة الإيطالية والمستثمرون، بهدف إنقاذ هذه الشركة الجوية المعروفة. وكانت المحاولة الأخيرة لإنقاذ الشركة اتخذت في آب العام 2014 عندما وقع اتفاق بيع 49 % من أسهمها لشركة "Etihad Airways"، غير أن موظفي "Alitalia" رفضوا في نيسان العام 2017 خطة تنميتها التي اقترحها المدراء الجدد للشركة. ولم تنجح الدولة على مدى سنوات في إنقاذ الشركة، رغم ضخ الأموال التي قدرت بين العامين 1974 و 2016 بحوالى 13 مليار يورو. علما بأن المفوضية الأوروبية في أيلول الماضي تدخلت لحل الأزمة وتوصلت إلى أن القروض التي قدمتها الحكومة في أثناء الإدارة الطارئة للشركة، تعد غير شرعية لأنها تتناقض مع قواعد الاتحاد الأوروبي عن مساعدة الدولة. ووفق قرار المفوضية الأوروبية، على الدولة حاليا استرجاع هذه الأموال من الشركة بما في ذلك الفوائد.

ويقول النقابي انسو بارتسيالي ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، إن شركة "Italia Trasporto Aereo" سترث من الشركة المفلسة 52 طائرة و2800 موظف، وهي اشترت شعار "Alitalia" بـ 90 مليون يورو.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout