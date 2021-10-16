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السيسي يكشف عن سبب خسارة مصر 400 مليار دولار عام 2011

16
OCTOBER
2021
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كشف الرئيس المصري، هيد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن سبب خسارة مصر 400 مليار دولار عام 2011.

 

وخلال كلمته في افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، قال السيسي: "الدولة المصرية عانت من مشكلة القائمين على بناء الوعي، من خلال عدم التوصيف الحقيقي على أسباب مشاكلنا..الناس في المناطق غير الآمنة يتقالها البلد سايبكم وعايشين للأغنياء بس".  

وأضاف الرئيس المصري: "فيه لجنة تم تشكيلها لحجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011، وبلغت الخسائر 400 مليار دولار، يعنى 6 تريليونات جنيه..القائمون على بناء الوعي لم يقوموا بدورهم الحقيقي في هذا الوقت، وكادت البلد أن تدمر كما دمرت دول أخرى..مثلها مثل الدكتور الذى يوصف العلاج غلط بناء على كشف طبي غلط".  

 

المصدر: "اليوم الس

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