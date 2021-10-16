إيران تتحدث عن العلاقة مع السعودية: نرغب بعلاقات ودية مع مصر والمغرب

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أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن تحسن علاقتنا مع السعودية مستقبلا سينعكس إيجابا على علاقاتنا مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا.

وأوضح مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، بعض دول المنطقة كمصر والسودان والمغرب وغيرها قطعت علاقاتها معنا بعد القطيعة التي حصلت بيننا وبين السعوديين".

وأضاف أن "علاقتنا مع مصر ستتحسن قطعا في حال نجحت مباحثاتنا مع السعودية .. نحن نبذل المساعي لتحسن العلاقة مع القاهرة كما نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب التي بادرت بقطع العلاقة معنا لأسباب لا أساس لها من الصحة".

وتحدثت تقارير عن وجود بوادر في تحسن العلاقات بين السعودية وإيران المقطوعة منذ أكثر من 5 سنوات، لكن تطبيع العلاقات يحتاج إلى مزيد من العمل لتخفيف التوترات.

