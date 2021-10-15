في أول محادثة بينهما.. ماذا دار بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان؟

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أكد رئيس وزراء اليابان الجديد، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، خلال أول محادثة هاتفية بينهما، اليوم الجمعة، سعيهما لتعميق العلاقات بين البلدين.

وقال كيشيدا، الذي تولى رئاسة الوزراء في الرابع من تشرين الاول، خلال مؤتمر صحفي إنه أبلغ مون بأن العلاقات الثنائية “في وضع صعب”، مضيفا أنه طالب “برد مناسب” فيما يتعلق بقضايا مثل تعويضات فترة الحرب عن سخرة العمال الكوريين خلال احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية.

ودعا كيشيدا كوريا الجنوبية لاتخاذ “تحرك حازم ملموس” لتحسين الاتصالات والدبلوماسية بين البلدين، مضيفا أنه ينتظر “خطوة من جانبها”، وأوضح أنه لا توجد أي خطط لعقد قمة مباشرة قريبا بين البلدين.

في المحادثة التي استمرت 35 دقيقة، أخبر كيشيدا مون أنه من الضروري تعميق العلاقات بين بلديهما فضلا عن الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات أمنية خطيرة في المنطقة، حسبما نقلت وزارة الخارجية اليابانية في بيان. وأعاد الزعيمان التأكيد على التزامهما بالتعاون الأمني.

وقال البيت الأزرق، مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية، إن مون صرح بأنه أبلغ كيشيدا في أول محادثة هاتفية بينهما بأن من المهم حل قضايا فترة الحرب بطريقة لا تسبب نزاعا دبلوماسيا.

وهناك خلافات قديمة بين الدولتين الجارتين حول مزاعم إقليمية وما حدث في فترة الحرب بينهما بما في ذلك تعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل في الشركات اليابانية وبيوت البغاء التابعة لجيش الاحتلال الياباني خلال فترة الحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى عام 1945.

وفي أعقاب خلافات حول حكم قضائي أخير يتصل بقضية العمل القسري نشب نزاع بين البلدين حول قيود التصدير التي لم تُحل بعد.

وفي حين أن كيشيدا لم يخض في التفاصيل بهذا الشأن قالت اليابان لوقت طويل إن مسألة التعويضات سويت بموجب معاهدة عقدت بين البلدين في عام 1965.

وفي أواخر ايلول قضت محكمة في كوريا الجنوبية ببيع أصول تم الاستيلاء عليها من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية لسداد تعويض لامرأتين خضعن للعمل القسري خلال الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية مما تسبب في زيادة تصدع العلاقات بين البلدين.