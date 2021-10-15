البيت الأبيض: الرئيس بايدن يوقع تشريعا برفع سقف الدين الأمريكي

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن وقع تشريعا حول رفع سقف الدين الأمريكي العام.

وقال البيت الأبيض في بيان: "وقع الرئيس جو بايدن يوم الخميس تشريعا يرفع مؤقتا سقف اقتراض الحكومة إلى 28.9 تريليون دولار".

ولفت البيان إلى أنه تم رفع سقف الدين الأمريكي العام بمقدار 480 مليارًا ، والذي من المتوقع أن يكون كافيًا للحكومة الفيدرالية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بالكامل حتى أوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر.

هذا وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من اهتزاز قيمة الدولار عالميا، في حال اتخاذ الكونغرس قرارا برفع سقف الدين العام.

وتجاوزت الولايات المتحدة منذ تشرين الأول/أكتوبر، مستوى سقف الدين العام البالغ 28.4 تريليون دولار.

وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي.