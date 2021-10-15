رئيس فرنسا يسجل هدفا في مباراة خيرية لكرة القدم... فيديو

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نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تسجيل هدفا، اليوم الخميس، في مباراة خيرية لكرة القدم أقيمت في العاصمة الفرنسية من أجل جمع أموال لمؤسسة مستشفيات باريس وفرنسا.

وكان ماكرون (43 عاما) يلعب ضمن فريق المشاهير في خط الوسط مرتديا قميصا يحمل رقم 3.

وأثناء المباراة احتسبت ركلة الجزاء لفريق ماكرون بعد أن تمت عرقلة لاعب من فريقه داخل منطقة الجزاء.

وتقدم الرئيس الفرنسي لتنفيذ ركلة الجزاء، وسدد الكرة في وسط المرمى وعلى ارتفاع منخفض ولم يتمكن الحارس من صدها لتسكن الشباك.

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.