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اتفاق أمني يمنح واشنطن العمل في 4 قواعد عسكرية في اليونان

15
OCTOBER
2021
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أبرمت الولايات المتحدة واليونان اتفاقا لتوسيع أطر اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية بما يمنح القوات الأميركية استخداما أوسع للقواعد العسكرية اليونانية.
 
ومن شأن الاتفاق الأميركي - اليوناني الجديد، والذي وقع عليه في واشنطن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أن يتيح للقوات الأميركية التدرب والعمل "بقدرة موسعة" في أربع قواعد إضافية باليونان، حسبما قال ديندياس.
 
وأضاف ديندياس في مقابلة مع أسوشيتدبرس بعد مراسم التوقيع، قائلا "هذا ليس اتفاقا ... ضد أي شخص آخر"، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاتفاق الجديد يضع وجودا عسكريا أميركيا على بعد أميال (كيلومترات) من تركيا.
 
وتابع "إنه اتفاق بين اليونان والولايات المتحدة الأميركية، والغرض من الاتفاق هو استقرار وازدهار بلدينا".
 
وبدوره، وصف بلينكن في مراسم التوقيع، الولايات المتحدة واليونان بأنهما "حليفان فخوران وقويان في الناتو، وكلاهما ملتزم بشدة بتحالفنا".
 
كما قال مسؤولون يونانيون إن اتفاق الخميس، بناء على اتفاقية قائمة بالفعل، من شأنه أن يستمر لمدة خمس سنوات مع تجديد تلقائي.
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