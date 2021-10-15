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من بينهم حارس بن لادن.. الإفراج عن معتقلين من غوانتانامو

15
OCTOBER
2021
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وافقت الولايات المتحدة على إطلاق سراح معتقلين اثنين إضافيين من سجن غوانتانامو حيث لا يزال يحتجز 39 سجينا يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة، وفق ما أظهرت وثائق رسمية للبنتاغون.

تلقى كل من اليمني سند الكاظمي والأفغاني أسد الله هارون غول، المعروف أيضا باسم هارون الأفغاني، بطاقة الإفراج عنهما في السابع من أكتوبر، وفق وثائق جديدة أصدرها مجلس مراجعة غوانتانامو.

وسند الكاظمي (51 عاما) كان حارسا شخصيا لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، لكنه لم يحاكم قط بعد استجوابه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في أفغانستان ونقله إلى غوانتانامو في عام 2004.

وبعدما اعتبر لسنوات أن الإفراج عنه يحمل تهديدا كبيرا، أشار أمر الإفراج عنه إلى "دوره غير القيادي داخل منظمة متطرفة والمدة المحدودة لارتباطه بأعضائها".

أما أسد الله غول (40 عاما) فهو معتقل منذ يونيو 2007 في القاعدة العسكرية الأميركية، وقد كان قائدا لميليشيا متطرفة وناقل رسائل لحساب تنظيم القاعدة، واعتُبر "إرهابيا خطرا".

وقد رفض مجلس المراجعة طلبه للإفراج عنه العام الماضي، لكنه برر الموافقة على إطلاق سراحه هذا العام بـ"دوره غير القيادي في تنظيم متطرف، وافتقار أفعاله السابقة إلى أساس أيديولوجي واضح"، فضلا عن "إعرابه عن الندم على أفعاله السابقة".

ويرفع هذان القراران عدد معتقلي غوانتانامو الذين يمكن الإفراج عنهم إلى 12. ويعتمد ترحيلهم على استعداد بلدهم الأصلي أو دولة أخرى لاستضافتهم، وقد يعني قرار إطلاق سراح أسد الله غول أنه سيتم تسليمه إلى طالبان التي صارت تتولى السلطة في كابول منذ أواخر أغسطس.

ومن بين المعتقلين الـ27 الآخرين، ينتظر 10 بينهم العقل المدبر المفترض لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، محاكمتهم أمام هيئة عسكرية أصدرت حكمي إدانة فقط خلال عقدين.

 

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