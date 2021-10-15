شكري يؤكد لبيدرسون مساندة مصر لجهود التسوية في سوريا

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لدى لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري الخميس مع بيدرسون في القاهرة، حسب ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال حافظ إن "الوزير شكري شدد على ضرورة أن تكفل أي تسوية سياسية تثبيت ركائز الاستقرار بمنأى عن أي تجاذبات لا تصب في صالح الشعب السوري".

وأشار حافظ إلى أن المباحثات تطرقت إلى "سبل تنسيق الجهود الدولية المختلفة من أجل الدفع قدما بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية"، حيث أكد شكري على دعم مصر للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي "لحلحلة الجمود الراهن".