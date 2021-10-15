مباحثات سورية إماراتية في مجال الطاقة

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قال وزير الطاقة والنفط الإماراتي سهيل المزروعي إن العلاقات بين بلاده وسوريا ستشهد تطورا في ظل الانفتاح في العلاقات العربية ـ العربية، وذلك خلال مباحثات مع نظيره السوري بسام طعمة.

وخلال لقاء بين الوزيرين على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو، أعرب المزروعي عن تقييمه العالي للعلاقات الإماراتية السورية، وقال إن بلاده تكن كل الاحترام لسوريا وإنها مستعدة للتعاون معها وترحب بزيارات المسؤولين السوريين للاستفادة من التجربة الإماراتية.

وذكرت وكالة "سانا" أن المزروعي دعا الجانب السوري إلى المشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة الذي سيعقد في الإمارات خلال يناير القادم، بمشاركة كبريات الشركات العالمية، وأشار إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات السورية للاستفادة من ذلك.

الوزير طعمة أشار إلى "العلاقات الطيبة التي كانت تربط تاريخيا ولا تزال بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة"، وأعرب عن رغبة الجانب السوري في الاستفادة من خبرة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة بمختلف فروعه، ولفت إلى "أهمية الاستفادة من التجربة الرائدة للإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير الطاقات المتجددة".