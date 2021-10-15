مسؤول إسرائيلي: الولايات المتحدة أكدت معارضتها للاستيطان

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قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس إن واشنطن أوضحت خلال محادثات جرت هذا الأسبوع معارضتها لقيام إسرائيل ببناء مستوطنات على أرض محتلة "يحتاجها" الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الأمريكي أثار القضية خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين كبار في واشنطن، قال المسؤول الإسرائيلي للصحفيين "نعم".

وأضاف المسؤول، الذي نقلت وكالة "رويترز" أقواله دون الكشف هويته: "أثاروها، وليس في صورة ‘عمل عظيم‘.. تفضلوا يا رفاق".

وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعارض مزيدا من التوسيع للمستوطنات اليهودية، فيما تعتبر معظم الدول تلك المستوطنات غير شرعية بينما تجادل إسرائيل بشأن ذلك.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن هذا الشهر إن إسرائيل تعلم جيدا وجهة نظر الإدارة بخصوص ضرورة الكف عن الأعمال التي يمكن اعتبارها "استفزازية" وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.