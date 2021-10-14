إقالة مدير إذاعة ومذيعة بسبب كلمة "يسوع"!

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أفادت مواقع إعلامية جزائرية عن إقالة مدير إذاعة قسنطينة "سيرتا"، مراد بوكرزازة، و3 عاملين آخرين بسبب بث أغنية للسيّدة فيروز هي "عيّد الليل"، الخاصة بعيد الميلاد، ضمن برنامج "أغاني الزمن الجميل".



القرار الذي أصدره المدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية محمد بغالي أثار ردود فعل مختلفة في الجزائر.



وأشار تقرير نشره موقع "النهار" الجزائري إلى إحالة كل من مخرج حلقة البرنامج والتقني العامل عليها على المجلس التأديبي، كما أقيلت مذيعة البرنامج بدورها.



ووفق المصدر نفسه، جاءت هذه الإجراءات على خلفية بثّ أغنية لفيروز ترد فيها كلمة "يسوع" على اعتبار أن في ذلك "تمجيداً للديانة المسيحية".