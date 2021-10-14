living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينهم جزائريون.. إسبانيا تعتقل "خلية إرهابية" على صلة بداعش

14
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، أنّها أوقفت في الآونة الأخيرة في برشلونة ومدريد خمسة متشددين، بشبهة انتمائهم إلى "تنظيم إرهابي".
 
وقالت الشرطة في بيان إنّها أوقفت أربعة من هؤلاء "المتشددين المفترضين" في برشلونة بين يناير ومارس الماضيين، في حين أوقفت المشتبه به الخامس في مدريد في الأيام الأخيرة.
 
وأضافت أنّ التحقيق في هذه القضية بدأ في ديسمبر، بعدما "رصدت دخول عنصر مفترض في تنظيم داعش إلى إسبانيا".
 
وأوضحت أنّ هذا العنصر، وهو جزائري، أوقف مع اثنين من مواطنيه في برشلونة في يناير.
 
ولفت البيان إلى أنّ هذه المجموعة كان يقودها رجل رابع، وقد ألقت الشرطة القبض عليه مارس في برشلونة.
 
ووفقاً للبيان فإنّ الرجل الرابع كان قد اعتقل في 2016 في تركيا أثناء محاولته الانضمام إلى تنظيم داعش قبل أن تطلق السلطات التركية سراحه ويسافر إلى بلدان عدة كان آخرها إسبانيا.
 
وأوضحت الشرطة في بيانها أنّها أوقفت أفراد هذه المجموعة بعدما حاولوا شراء بندقية كلاشينكوف، من دون مزيد من التفاصيل.
 
وضبطت الشرطة في منزل الرجل الرابع عدداً من السواطير وعشرات الأعيرة النارية.
 
ولم تعط الشرطة الإسبانية أيّ تفصيل عن الرجل الخامس الذي أوقف في مدريد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout