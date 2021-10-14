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العراق يعلن السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي مع سورية ويفتتح معبر القائم – البوكمال

14
OCTOBER
2021
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الوطن السورية: أعلن العراق، أمس، إعادة افتتاح معبر القائم المقابل لمعبر البوكمال على الجانب السوري، وأكد في الوقت ذاته سيطرته الكاملة على الشريط الحدودي مع سورية، مبيناً أن الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني.

 

وقال قائد قوات حرس الحدود العراقية الفريق حامد الحسيني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: إن «القوات باشرت بتحصين الحدود العراقية – السورية»، مشيراً، إلى إكمال الأسيجة المانعة.


وأكد الحسيني، أن قوات حرس الحدود قطعت شوطاً كبيراً في تأمين الحدود العراقية – السورية من الجهة الشمالية الغربية لمحافظة نينوى.
وأضاف: إن الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابي والتهريب، مشدداً على أن «القوات تسيطر على الشريط الحدودي بشكل كامل»، علما أن طول الحدود بين العراق وسورية يبلغ 605 كم.


جاء ذلك، على حين أعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة العراقي، عزيز خلف الطرموز، أمس، حسب «المعلومة»، إعادة افتتاح معبري طريبيل الحدودي مع الأردن، والقائم الذي يقابله من الجانب السوري معبر البوكمال بعد إغلاقهما لدواعٍ أمنية عند إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية للحيلولة من دون وقوع أي خرق أمني.


وسبق أن أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من الشهر الجاري إلى صباح 11 من الشهر نفسه»، لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية.

الوطن السورية
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