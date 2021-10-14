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مسلح بقوس نشاب قتل عددا من الأشخاص جنوب شرقي النروج

14
OCTOBER
2021
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 أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن رجلا مسلحا بقوس نشاب، قتل عددا من الأشخاص وجرح آخرين، اليوم، في كونغسبرغ جنوب شرقي النروج، وفق الشرطة النروجية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، أويفيند آس، في مؤتمر صحافي: «مع الأسف، يمكننا أن نؤكد إصابة أشخاص عدة ومقتل آخرين"، وأضاف أن «الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد ضالع في الهجوم".

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم الذي نفذ في أنحاء عدة في وسط مدينة كونغسبرغ. ولم تعط الشرطة أي تفاصيل عن المشتبه به، باستثناء أنه نقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

وقال المسؤول في الشرطة إنه لا يجري الآن البحث عن أشخاص آخرين.

ونقل المصابون إلى المستشفى، إلا أن أي معلومة لم تتوافر في شأن أوضاعهم أو هوياتهم.

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