الصحة العالمية: مجموعتنا الاستشارية الجديدة قد تكون فرصتنا الأخيرة لمعرفة منشأ فيروس كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية إن "مجموعتنا الاستشارية الجديدة المعنية بمسببات الأمراض الخطرة قد تكون "فرصتنا الأخيرة" لمعرفة منشأ فيروس كورونا".

وأعلنت المنظمة أسماء 26 عضوا مقترحا للمجموعة الاستشارية العلمية المعنية بأصول مسببات الأمراض المستجدة ومن بينهم خبير صحة بيطرية صيني شارك في التحقيق المشترك في ووهان الصينية.

وأعربت ماريا فان كيركهوف، كبيرة الخبراء الفنيين لدى المنظمة في فريق كوفيد-19، عن أملها في ذهاب المزيد من البعثات الدولية بقيادة المنظمة إلى الصين مما سيتطلب تعاونها.

وقالت كيركهوف في مؤتمر صحفي عقدته: "هناك أكثر من 30 دراسة موصى بإجرائها لتحديد كيفية انتقال المرض من حيوانات إلى البشر".

وأضافت أن "اختبارات صينية قيل إنها أجريت للأجسام المضادة لدى سكان ووهان في 2019 ستكون حاسمة للغاية في فهم منشأ الفيروس".

وظهرت أولى الإصابات البشرية بكورونا في مدينة ووهان وسط الصين في كانون الأول 2019.

ورفضت الصين مرارا نظريات عن أن الفيروس تسرب من أحد معاملها، معتبرة أنه "ليس هناك حاجة لمزيد من الزيارات إليها".