كاليفورنيا تواجه مزيدا من الحرائق

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يحاول عناصر الإطفاء في كاليفورنيا اليوم اخماد حريق أتى على نحو 55 كيلومترا مربعة ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء المناطق المجاورة منذ اندلاعه الاثنين، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".



يجتاح "أليسال فاير" واديا جافا تكسوه النباتات ويبعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة سانتا باربرا الساحلية ولم يتم احتواء سوى 5 في المئة منه فقط، بحسب ادارة غابات الولايات المتحدة.



يشارك أكثر من 765 من رجال الإطفاء في إهماد الحريق، وهو الأحدث في سلسة الحرائق المدمرة التي شهدها هذا الموسم.



وتمثلت "العقبة الرئيسية في الرياح العاتية التي عرقلت الوصول الآمن لإطفاء الحريق واستخدام الطائرات للمساعدة في إخماده"، بحسب تقرير عن الحادثة. لم يتم تحديد سبب الحريق بعد.



أمر رئيس شرطة مقاطعة سانتا باربرا بعمليات إجلاء على نطاق 16 كيلومترا، وتم قطع جزء من الطريق السريع 101 الشهير أمام حركة السير، الممتد على طول ساحل المحيط الهادئ.



وتزايد عدد الحرائق وشدتها في السنوات الأخيرة في كاليفورنيا.