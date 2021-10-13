living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كاليفورنيا تواجه مزيدا من الحرائق

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يحاول عناصر الإطفاء في كاليفورنيا اليوم اخماد حريق أتى على نحو 55 كيلومترا مربعة ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء المناطق المجاورة منذ اندلاعه الاثنين، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

يجتاح "أليسال فاير" واديا جافا تكسوه النباتات ويبعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة سانتا باربرا الساحلية ولم يتم احتواء سوى 5 في المئة منه فقط، بحسب ادارة غابات الولايات المتحدة.

يشارك أكثر من 765 من رجال الإطفاء في إهماد الحريق، وهو الأحدث في سلسة الحرائق المدمرة التي شهدها هذا الموسم.

وتمثلت "العقبة الرئيسية في الرياح العاتية التي عرقلت الوصول الآمن لإطفاء الحريق واستخدام الطائرات للمساعدة في إخماده"، بحسب تقرير عن الحادثة. لم يتم تحديد سبب الحريق بعد.

أمر رئيس شرطة مقاطعة سانتا باربرا بعمليات إجلاء على نطاق 16 كيلومترا، وتم قطع جزء من الطريق السريع 101 الشهير أمام حركة السير، الممتد على طول ساحل المحيط الهادئ.

وتزايد عدد الحرائق وشدتها في السنوات الأخيرة في كاليفورنيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout