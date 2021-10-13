بوتين اكد أن روسيا تسعى الى الحياد الكربوني بحلول سنة 2060

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده، التي تعد من بين أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، تهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول سنة 2060.



وقال خلال منتدى للطاقة في موسكو إن "روسيا ستسعى عمليا لوصول اقتصادها إلى الحياد الكربوني. حددنا عتبة لتحقيق ذلك بحلول سنة 2060 كأقصى حد".



وفي معرض حديثه عن مستقبل أسواق الطاقة العالمية، قال بوتين: "سيتراجع دور النفط والفحم".



وعلى رغم تشكيكه مدى اعوام بالاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية، بدل بوتين نبرته في شأن هذه القضية في الأشهر الأخيرة، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".



وبأتي تعهد الحياد الكربوني في أعقاب خطوة طموحة قام بها بوتين في حزيران عندما أصدر أمرا لحكومته بتطوير خطة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى ما دون المستويات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بحلول سنة 2050.



وقال بوتين اليوم: "يحتاج الكوكب إلى خطوات قائمة على المعلومات ومسؤولة لدى جميع المشاركين في السوق، سواء أكانوا منتجين أم مستهلكين، تركز على الأمد البعيد وتصب في مصلحة التنمية المستدامة لجميع بلداننا".



وتحتل روسيا حاليا المرتبة الرابعة من جهة مستوى الانبعاثات الكربونية فيما يشير معارضون إلى أن البلد لا تقوم بما يكفي للتعامل مع الأزمة.



ويلفت العديد من العلماء إلى أن روسيا (وخصوصا سيبيريا ومناطقها القطبية) من بين الدول الأكثر عرضة لانعكاسات التغير المناخي.