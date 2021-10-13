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مصرع أكثر من 538 أمريكيا وخسائر تقدر بـ 100 مليار جراء التغيرات المناخية في 2021

13
OCTOBER
2021
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كشفت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، أن تقلبات الطقس والتغيرات المناخية في الولايات المتحدة، أسفرت عن مصرع أكثر من 538 أمريكيا خلال العام الجاري.
 
وأوضحت الهيئة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن هذه الكوارث تسببت في خسائر تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن خلال سنة 2021.
 
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واجهت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بالفعل، 18 كارثة كلفت كل منها أكثر من مليار دولار.
 
يُشار إلى أن هذه هي السنة السابعة على التوالي، التي تشهد فيها الولايات المتحدة أكثر من 10 كوارث، بلغ مجموع خسائرها أكثر من مليار دولار.
 
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، في السنوات الأخيرة، جاءت هذه الأحداث في تتابع متقارب بشكل متزايد، مما لم يتح وقتا كافيا للبلاد من أجل التعافي.
 
ويُظهر تحليل أجرته مجموعة أبحاث المناخ المستقلة، أن متوسط الوقت بين كوارث بمليارات الدولارات قد انخفض من 82 يوما في الثمانينيات إلى 18 يوما فقط في المتوسط في السنوات الخمس الماضية (2016-2020).
 
وأشارت ذات المجموعة، إلى أن إعصار إيدا، الذي دمر أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة، أنه الحدث الذي سبب أكبر خسارة مادية في العام حتى الآن، حيث قُدرت الأضرار مبدئيا بنحو 64.5 مليار دولار. وهذا يجعل إيدا خامس أكثر إعصار في تاريخ الولايات المتحدة، بعد كاترينا (2005) وهارفي (2017) وماريا (2017) وساندي (2012)، يسبب خسائر مادية.
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