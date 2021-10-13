بايدن يتحدث عن منافسة بين أمريكا وبقية العالم

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تحتاج لبناء اقتصادها بالطريقة التي تمكنها من منافسة بقية العالم، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على دور محوري للأمريكيين.

وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الولايات المتحدة تحتاج إلى بناء اقتصاد يعتمد على الطبقة الوسطى، التي تكون بمثابة محور ارتكازه".

وتابع: "نحتاج لاقتصاد يمنح الشعب الفرصة للمضي قدما نحو المستقبل ويمنح الولايات المتحدة الفرصة لمنافسة بقية دول العالم".

وقال جو بايدن: "لن تستطيع الولايات المتحدة تحقيق ذلك إلا إذا اعتمدت على التفكير في هذا الأمر من منظور أكبر".

ومنذ مجيئه إلى البيت الأبيض عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يتبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن نهجا اقتصاديا يعتمد على دعم الطبقات المتوسطة وجمع المزيد من الضرائب من الشركات الكبرى والأثرياء.

ويعد هذا النهج مخالفا لنهج سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يتبنى سياسة اقتصادية قائمة على دعم الشركات الكبرى بتخفيضات ضريبية يرى أنها تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد.