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سعال بوتن لا يتوقف.. ويثير التساؤلات في روسيا

13
OCTOBER
2021
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لم يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن السعال في اجتماع افتراضي مع وزراء في حكومته، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال إصابته بفيروس كورونا.

ورصد شريط فيديو بوتن وهو يسعل مرارا أثناء الاجتماع الرسمي، واضطر الرئيس الروسي لوضع يده على فمه مع تتالي السعال، في وقت كان الوزراء يدلون بدلوهم في الاجتماع.

ولفت سعال بوتن المتواصل انتباه الوزراء المشاركين في الاجتماع، وقالت مسؤولة روسية لبوتن إنها وزملائها قلقون عليه، ليرد عليها: "لا تقلقي، فكل شيء على ما يرام".

وقال إنه "يجري فحوصا يومية ليس فقط لفيروس لكورونا، بل لأمراض أخرى، لذلك يبدو كل شي جيدا".

وأعرب عن اعتقاده أن الأمر مرده ممارسته للتمارين الرياضية في الهواء الطلق، الذي يتصف بالبرودة في هذه الفترة من السنة في روسيا.

ومما زاد من التكهنات باحمتال إصابة بوتن بفيروس كورونا هو انسحابه من اجتماع مقرر لمجموعة العشرين، الثلاثاء، خصص لأفغانستان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مواجهة هذه التكهنات، قلل بوتن (69 عاما) من المخاوف الصحية، مؤكدا أن مناعته قوية، مبررا غيابه عن اجتماع قمة العشرين، بسبب ازدحام في جدول الأعمال.

وفي سبتمبر الماضي، دخل بوتن في حجر صحي لمدة أسبوعين، بعد ثبوت إصابة بعض مساعديه المقربين بفيروس كورونا.

وقال بوتن إن اللقاح "سبوتنيك" حماه من الإصابة بالفيروس، على الرغم من أنه عمل عن كثب ليوم كامل مع مساعد أصيب بالفيروس.

وتلقى الرئيس الروسي جرعتين من اللقاح الذي وزعته بلاده على دول عدة حول العالم.

 

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