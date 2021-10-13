موظف بالبريد يقتل اثنين من زملائه وينتحر

A + A -

أعلنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، أنّ موظفاً في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي جنوب شرقي البلاد، قتل بالرصاص اثنين من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.



وقال البريد الأميركي في بيان إنّ "خدمات البريد تحقّق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار" في ممفيس. وأضاف البيان: "لقد مات ثلاثة موظفين. لم يعد هناك من تهديد".

من جهتها قالت ليزا-آن كولب، المتحدّثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ممفيس، خلال مؤتمر صحافي إنّ مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذي قضوا، وعلى ما يبدو فقد انتحر، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأعرب البريد الأميركي في بيانه عن "بالغ حزنه لهذه المأساة".

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة يفاقمها بحسب ناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.