بلاغات عن أعطال في تطبيق فيسبوك حول العالم!

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أبلغ مستخدمون عن أعطال في تطبيق فيسبوك حول العالم.



وتكررت الأعطال في فيسبوك أو أي من التطبيقات التابعة للشركة مؤخرا سواء واتساب أو إنستغرام. كان آخر هذه الأعطال ما اعترفت به الشركة الجمعة الماضية من أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلات في الولوج لتطبيقاتها وخدماتها.



ولم يتمكن بعض المستخدمين الجمعة الماضية، من تحميل حساباتهم على إنستغرام، بينما أخفق آخرون في إرسال رسائل عبر ماسنجر فيسبوك.





وقالت فيسبوك في تغريدة: "نحن على علم بمواجهة بعض المستخدمين مشكلات في الوصول لبعض تطبيقاتنا وخدماتنا. نعمل لإعادة الأمور لطبيعتها بأسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".



وسارع المستخدمون إلى تويتر وشاركوا ونشروا النكات عن تعطل إنستغرام للمرة الثانية في أسبوع. وفي وقت لاحق، أكد موقع إنستغرام إصلاح المشاكل في التطبيق وعودة الأمور لطبيعتها.



وجاء فشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك "إنستغرام"، الجمعة، بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام 6 ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات.



وأظهرت بيانات من "داون-ديتكتور"، الذي يراقب الإنترنت، أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لإنستغرام، الجمعة.



كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر، منصة التراسل التابعة لفيسبوك.



وليل الاثنين 4 تشرين الاول، عاودت مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد انقطاع دام قرابة 6 ساعات، منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول إلى خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.



وذكر بيان من فيسبوك أن "خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة"، وأنه "لا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني".