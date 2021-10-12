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وكالة: رئيس كوريا الجنوبية يأمر بتحقيق عاجل في فضيحة لمسؤول بارز هزت البلاد

12
OCTOBER
2021
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أمر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، بإجراء تحقيق شامل في "فضيحة الفساد المتزايدة" التي تورط فيها مساعد مقرب للمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم.
 
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ-مي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس أصدر تعليماته للنيابة العامة والشرطة "للتعاون الفعال وبذل قصارى الجهود لكشف الحقائق والوقائع من خلال تحقيق سريع وشامل"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.
 
وهذه أول مرة يعلق فيها الرئيس على "الفضيحة"، وفقا للوكالة، بعدما انتشرت مزاعم حول تورط مساعد لي جيه-ميونغ، حاكم إقليم كيونغ كي، في السماح لشركة إدارة أصول غير معروفة بتحقيق أرباح فلكية من مشروع تطوير الأراضي في شركة "سيونغ نام" جنوب سيئول، عندما كان عمدة المدينة.
 
ونفى المسؤول المتهم تورطه في الفضيحة، كما طلب عقد اجتماع مع الرئيس.
 
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، احتجز المدعون بالنيابة المساعد، يو دونغ-كيو، المدير السابق للتخطيط في شركة "سيونغ نام" للتطوير العقاري والتي كانت مسؤولة عن المشروع الذي تديره المدينة في عام 2015، بتهمة خيانة الأمانة وتلقي الرشوة.
 
كما استجوب المدعون يوم الاثنين كيم مان-بيه، مالك شركة "هواتشون دايو" لإدارة الأصول، بشأن مزاعم قيامه بتقديم رشوة إلى "يو" لاختيار شركته كشريك مدني في مشروع تطوير مجمعات سكنية في منطقة "ديه جانغ-دونغ".
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