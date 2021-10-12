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"تغيرات جذرية".. هكذا يبدو ترامب بعد 9 أشهر من "التقاعد"

12
OCTOBER
2021
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كشف مصدر مقرب من دونالد ترامب، عن التغيرات التي طرأت على هيئة الرئيس الأميركي السابق، بعد نحو 9 أشهر من رحيله عن البيت الأبيض.
 
وقال جيسون ميلر مساعد ترامب السابق، إن الأخير "صحته تحسنت" منذ ترك منصبه، حيث خسر نحو 12 كيلوغراما من وزنه، و"هو الآن أكثر سعادة وارتياحا"، كما أنه "أكثر اسمرارا" بسبب تعرضه للشمس لفترات أطول.
 
وفي مقابلة مع محطة "جي بي نيوز" البريطانية، عزا ميلر التغيرات التي طرأت على ترامب، إلى أنه "لا يوجد مطبخ تحت تصرفه طوال اليوم وكل يوم".
 
كما قال ميلر، الذي تولى منصب المتحدث باسم ترامب لفترة قصيرة بعد مغادرته البيت الأبيض، إن الرئيس السابق يمارس رياضة الغولف في مقر إقامته بولاية فلوريدا.
 
ولطالما اعترف ترامب باتباعه نظاما غذائيا غير صحي، حيث اشتهر بحبه للأطعمة السريعة لا سيما البيتزا وشطائر البرغر، إضافة إلى الحلويات، علما بأن سكان البيت الأبيض يتمتعون بالطعام من المطبخ على مدار الساعة.
 
كما كان لدى ترامب زر على مكتبه الرئاسي، عند الضغط عليه يستدعي شخصا ما ليحضر له مشروب مياه غازية قليل السكر.
 
وغادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير الماضي من دون الاعتراف بالهزيمة لصالح الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، حيث استمر على نهجه في التشكيك بصحة نتائج الانتخابات.
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