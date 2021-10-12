عبارة أطلقها راكب ثمل تؤخر إقلاع طائرة أكثر من ساعتين

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قال مصدر في مطار خاباروفسك، في الشرق الأقصى الروسي، إنه تم اعتقال أحد ركاب طائرة تابعة لشركة طيران "ياقوتيا" قبل إقلاعها من المطار بقليل.

وذكر المصدر، أن الراكب الذي كان ثملا، زعم بوجود قنبلة على متن الطائرة، ولكن تفتيش الطائرة لم يثبت صحة كلامه.

وأشار المصدر، في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي"، أن هذا البلاغ الكاذب تسبب بتأخير إقلاع الطائرة لأكثر من ساعتين.

وأضاف المصدر: "اليوم، كان من المقرر أن تنطلق الرحلة رقم 541 لشركة طيران ياقوتيا، من خاباروفسك إلى مطار ميرني، في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لكنها تأخرت لأكثر من ساعتين، لأن أحد الركاب أفاد قبل الإقلاع مباشرة، بوجود قنبلة في الطائرة. لكن بعد أن قام رجال الأمن بتفتيش الطائرة تبين أن البلاغ كان كاذبا".

ونوه المصدر، بأنه لم يتم إجلاء الركاب من مبنى صالة الخطوط الجوية المحلية، لأن الطائرة كانت موجودة في موقع بعيد عن هذه الصالة.