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النيابة العامة المصرية: توقيف 3 أشخاص في محافظة المنيا إثر العثور على عبوات لقاح ملقاة في مصرف مياه

11
OCTOBER
2021
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قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص بتهمة "الاهمال الجسيم"، بعدما عثرت السلطات على آلاف من عبوات لقاح كوفيد-19 ملقاة في مصرف مياه بمحافظة المنيا جنوب البلاد، بحسب ما اوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

واشارت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها عبر فيسبوك الى أنها "تلقت كتابا الخميس 7 أكتوبر الجاري (تشرين الأول)، من وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على كمية من عبوات للقاح فيروس كوفيد-19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره".


وعاينت النيابة العامة مكان الواقعة وقررت التحفظ على العبوات الملقاة، كما شكلت لجنة لجرد مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا "وتبينت عجزا بواقع 18400 عبوة"، بقيمة تجاوز خمسة ملايين جنيه (حوالي 318 ألف دولار).

وأكد البيان العثور على" 412،13 عبوة ملقاة لكن غير صالحة للاستخدام. كما فُقد ما مجموعه 4988 جرعة". ولم يحدد البيان نوع اللقاحات.

وتم توقيف صيدلي وأمين مخازن سابق وسائق يعملون جميعهم مع وزارة الصحة. ويواجه الموقوفون تهمة "الاهمال الجسيم".

وأمرت النيابة "بحبس المتهمين الثلاثة، أربعة أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات".

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