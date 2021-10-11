مقتل فنان روسي بطريقة مروعة بعد سقوط “الديكور” على خشبة المسرح!

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لقي أحد الفنانين في مسرح البولشوي الشهير في موسكو، حتفه في حادث مريع على خشبة المسرح أثناء عرض أوبرا.

ومن جهته، أفاد مسؤول في مسرح البولشوي، وهو أحد أرقى وأشهر المسارح في روسيا، بأن الحادث وقع أثناء تغيير إحدى خلفيات الديكور للأوبرا على المسرح، من تأليف الموسيقي الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف.

وبحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، فقد تم إيقاف العرض فور وقوع الحادث وطُلب من الجمهور المغادرة.

وأشارت وكالة إنترفاكس إلى أن الفنان، الّذي لم يتم الكشف عن هويته والبالغ من العمر 37 عاماً، تعرض لضربة قوية نتيجة سقوط إحدى قطع الديكور عليه بين مشهدين، ما أدّى إلى وفاته فورا.