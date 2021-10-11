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بالفيديو رئيس البرازيل يكشف سبب منعه من حضور مباراة في الدوري المحلي...

11
OCTOBER
2021
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مُنع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، من مشاهدة مباراة لكرة القدم في الدوري المحلي.
 
وقال بولسونارو في مقابلة صحفية، أمس الأحد، إنه منع من حضور مباراة فريق سانتوس، الذي يشجّعه، ضد غريميو في الدوري المحلي، بحسب ما نقلته صحيفة "متروبوليس".
 
وأوضح بنبرة غاضبة أنه منع من دخول الاستاد في مدينة غواروجا، بسبب عدم حيازته على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
 
وحتى الآن، رفض الرئيس البرازيلي التطعيم ضد "Covid-19" وشكك في فعالية التحصين.
 
وسأل بولسونارو ساخطا: "لماذا بطاقة التطعيم، وجواز السفر؟ كنت أرغب في مشاهدة مباراة سانتوس، فقالوا إنه يجب أن أكون قد تلقيت التطعيم. لماذا هذا؟".
 
وقال الرئيس البرازيلي مستدركا: "لدي أجسام مضادة أكثر من أولئك الذين أخذوا اللقاح"، في إشارة إلى إصابته بكورونا العام الماضي.
 
 
وكان بولسونارو قد وصل إلى ولاية ساو باولو، يوم الجمعة الماضي، وانتقل إلى غواروجا، يرافقه بعض المستشارين واثنين من أطفاله الخمسة لحضور المباراة قبل أن يتم منعه من الدخول.
 
وأمس الأول (السبت)، زار بولسونارو مدينة بيرويبي، التي تقع على بعد 113 كم من غواروجا. وأثناء جولته في المدينة تسبب الرئيس في تجمع حشود من الناس والتقط صورا مع أنصاره.
 
وغرمه مجلس المدينة مبلغ 500 ريال برازيلي (نحو 90 دولارا) لعدم ارتدائه الكمامة. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تغريم الرئيس لعدم امتثاله للقواعد الصحية.
 
وردا على سؤال من الصحافة حول الغرامات، أجاب الرئيس: "حسنا... لا يهمني ذلك".
 
والشهر الماضي، اضطر الرئيس البرازيلي إلى تناول الطعام في الشارع بمدينة نيويورك الأمريكية بعدما رفض أحد المطاعم السماح له بالدخول وتناول وجبة طعام داخله.
 
بولسونارو وصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال تواجده هناك قصد أحد المطاعم برفقة من كان معه، إلا أنه تفاجأ بمنعه من الدخول من قبل القائمين وذلك لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 
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