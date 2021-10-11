توقف القناة الرياضية الوحيدة في أفغانستان عن العمل

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توقفت القناة الرياضية "3 سبورت" في أفغانستان عن العمل بعد عقد كامل من البث.

وبحسب ما قاله مدير القناة، شفيق الله سليم بويا، يأتي ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية وكذلك نتيجة فرض قيود، وفقا لموقع "تولو نيوز".

وقال شفيق الله سليم بويا، اليوم الأحد: "السبب الرئيسي لتوقف عمليات 3 سبورت هو القيود المفروضة على جميع وسائل الإعلام وعلى وجه التحديد 3 سبورت". مضيفا: "وسائل الإعلام كانت تواجه أيضا مشاكل أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا".

ووفقًا لبويا، فقد حققت القناة إنجازات هائلة في الترويج للرياضة على مدار ما يقرب من عقد من الزمان في أفغانستان. وقال إن الموظفين العاملين في القناة أصبحوا الآن عاطلين عن العمل.

توقفت أكثر من 150 مؤسسة إعلامية عن العمل خلال شهرين تقريبًا في أفغانستان، وفقًا للأرقام المعلنة.

وقال مسرور لطفي، عضو نقابة الصحفيين الوطنية الأفغانية، إن "القيود والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان تخلق وضعا خطيرا للمجتمع الإعلامي".