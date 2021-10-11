وبحسب الأرقام فإن نحو 3 بالمئة من سكان العالم إصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة.

 

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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:

الولايات المتحدة:

  • عدد الإصابات 715184
  • عدد الوفيات 44389135

الهند:

  • عدد الإصابات 33935309
  • عدد الوفيات 450375

البرازيل: 

  • عدد الإصابات 21550730
  • عدد الوفيات 600425

المملكة المتحدة:

  • عدد الإصابات 8083421
  • عدد الوفيات 137541

روسيا:

  • عدد الإصابات 7717356
  • عدد الوفيات 423474

تركيا

  • عدد الإصابات 7386288 
  • عدد الوفيات 65743

فرنسا:

  • عدد الإصابات  7047786
  • عدد الوفيات 117029

إيران:

  • عدد الإصابات  5691634
  • عدد الوفيات 122370

الأرجنتين:

  • عدد الإصابات 5265058
  • عدد الوفيات 115444

إسبانيا:

  • عدد الإصابات4973619  
  • عدد الوفيات 86778

 

 