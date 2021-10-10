إغلاق صناديق الاقتراع في العراق.. الكاظمي: أتممنا واجبنا

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أغلقت صناديق الاقتراع في العراق، الأحد، بعد انتهاء مدة المشاركة في الاقتراع العام، لتتم بذلك أولى مراحل الانتخابات التي تجرى مبكرة عن موعدها، وعلق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بالقول "اتممنا واجبنا".



وشكر الكاظمي "الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين بالمفوضية والمرجعية الرشيدة والأمم المتحدة".

وقال الكاظمي في تغريدة إنه "أتم واجبه ووعده" بإجراء انتخابات "نزيهة وآمنة"، وأنه "وفر كل الإمكانات لإنجاحها".



وبإغلاق الصناديق، بدأت عملية عد وفرز الأصوات، تمهيدا لإعلان النتائج الأولية ومن ثم النهائية.



وقبل إغلاق الصناديق بنحو 3 ساعات، قالت مفوضية الانتخابات العراقية، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية بدأت تتصاعد تدريجيا".



وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية إنها "لم تتلق أي تقارير حول خروق كبيرة في الانتخابات".



كما أعلنت القوات الأمنية العراقية اعتقال 77 شخصا بقضايا تتعلق بمخالفات لقانون الانتخابات العام، لكنها لم ترق لمستوى خروقات.