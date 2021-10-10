مدارس تحذر طلابها من خطورة مشاهدة مسلسل "لعبة الحبار"

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رغم الشعبية الكبيرة التي حظي بها مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game، إلا أنه أثار جدلا واسعا بعد عرضه على "نتفليكس".

وتعرض المسلسل لانتقادات لاذعة من قبل معلمي المدارس الذين رأوا في العمل تشجيعا للأطفال للخوض في تحديات خطيرة.