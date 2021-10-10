living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: سياسة الرئيس بايدن الاقتصادية تبني الصين

10
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن سياسة الإدارة الأمريكية الاقتصادية الحالية، ستفيد الصين أكثر من الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحزب الجمهوري يريد تعزيز اقتصاد البلاد.

وقال ترامب: "خطة بايدن ستبني الصين، ونحن في الحزب الجمهوري نريد بناء الولايات المتحدة".

ولفت ترامب إلى إن مشروع الرئيس بايدن سيزيد العبء الضريبي على الأسر العاملة.

وأضاف ترامب: "خطة بايدن تهدف إلى رفع الضرائب على الأعمال بشكل كبير، وهي من أعلى الضرائب في العالم وأعلى بكثير مما هي عليه في مكان يسمى الصين الشيوعية، كما سمعنا".

وأكد ترامب أنه في حال تم قبول عرض بايدن، فسيكون من المربح للشركات العمل في الصين أكثر من الولايات المتحدة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، خطة الرئيس جو بايدن "التاريخية" والضخمة للبنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.

وأكد بايدن، في وقت سابق، أن الخطة التي لا يزال ينبغي إقرارها في مجلس النواب لتصبح نافذة، تلحظ تمويل بناء الطرق والجسور والموانئ وشبكتي مياه الشرب والإنترنت الفائقة السرعة، ما من شأنه أن يخلق ألف وظيفة برواتب مرتفعة لا يحتاج معظمها إلى شهادات جامعية.

وقال بايدن إن هذا الاستثمار التاريخي في البنى التحتية هو ما يريده الشعب الأمريكي، مؤكدا أن إقرار الخطة التي حظيت بتأييد في صفوف الحزبين يثبت أنه "يمكننا أن نعمل معا".

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout