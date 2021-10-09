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رئيس صربيا: سبب أزمة الطاقة هو عدم توقيع دول الاتحاد الأوروبي عقودا مع روسيا

9
OCTOBER
2021
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن أحد أسباب أزمة الطاقة في أوروبا، هو عدم توقيع عقود طويلة الأمد مع روسيا بشأن توريدات الغاز في الوقت المناسب.

وأضاف رئيس صربيا: "قامت العديد من الدول، بتزويد صناعاتها بالغاز بأقل الأسعار مع خروجها من الوباء، لتحفيز النمو الاقتصادي. استهلكوا الغاز، لكنهم لم يوقعوا عقودا طويلة الأمد مع الروس، لذلك بقيوا في النهاية بدون غاز".

وأوضح الزعيم الصربي، أن سعر الغاز قفز في أوروبا، من 400 دولار إلى 1.8 ألف دولار لكل ألف متر مكعب.

وأشار فوتشيتش، إلى أن صربيا تتفاوض بنشاط مع روسيا بشأن توريد الغاز الطبيعي بأسعار مخفضة.

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