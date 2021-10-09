الصحة الكويتية تعلن فتح باب التسجيل لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن فتح باب التسجيل للراغبين في تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

وحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية فتح باب التسجيل لتلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة)، محددا من هم فوق 18 عاما لتلقيها.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إلى أن الأولوية في تحديد المواعيد ستكون لفئات "ذوي الاختطار، ووفق الكميات المتاحة من اللقاحات".

واشترط السند في بيانه مضي أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ذاته.

وأكد المتحدث باسم الوزارة حرص السلطات الكويتية على توفير أفضل سبل الحماية ضد وباء كورونا، وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، دشنت أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي حملة لتلقي الجرعة التعزيزية من لقاحات كورونا، لـ 3 فئات هم من زادت أعمارهم عن 60 عاماً، والعاملون في المجال الصحي، وذوي أمراض نقص المناعة.