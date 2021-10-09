حمم بركان لابالما الغريبة تهدد الطائرات!

وبحسب المقال المنشور في مجلة “scitechdaily” العلمية، صعد من فوهة البركان عامود من الرماد باتجاه الفضاء وشكّل هذه الحلقات.

ووفقاً لمركز “تولوز” الاستشاري للرماد البركاني، وصل ارتفاع العمود إلى 3 كيلومترات في 4 تشرين الأول، الأمر الذي شكّل خطراً على الطائرات.

والتقط المشاهد الرائعة للموجات الغريبة التي أنتجتها أعمدة الدخان، القمر الصناعي “Aqua” التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، حيث تظهر التموجات الغريبة التي شكلت حلقات دائرية فريدة في الفضاء.