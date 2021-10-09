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حمم بركان لابالما الغريبة تهدد الطائرات!

9
OCTOBER
2021
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رصدت الأقمار الصناعية مشهداً غريباً من الفضاء لموجات جاذبية في السماء نتجت عن استمرار اندفاع الحمم البركانية من فوهة بركان “كامبر فيجا” في جزيرة لابالما الإسبانية.

والتقطت الأقمار الصناعية صوراً للحظات رصدت أعلى البركان من الفضاء، حيث اندفعت الحمم من باطن الأرض مترافقة مع أعمدة الدخان الكثيف الذي تصاعد في السماء، مشكّلاً مشهداً مثيراً لأمواج قيل إنها ناتجة عن موجات جاذبية.

 

وبحسب المقال المنشور في مجلة “scitechdaily” العلمية، صعد من فوهة البركان عامود من الرماد باتجاه الفضاء وشكّل هذه الحلقات.

ووفقاً لمركز “تولوز” الاستشاري للرماد البركاني، وصل ارتفاع العمود إلى 3 كيلومترات في 4 تشرين الأول، الأمر الذي شكّل خطراً على الطائرات.

والتقط المشاهد الرائعة للموجات الغريبة التي أنتجتها أعمدة الدخان، القمر الصناعي “Aqua” التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، حيث تظهر التموجات الغريبة التي شكلت حلقات دائرية فريدة في الفضاء.

 
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