الشرطة الألمانية تحقق في "متلازمة هافانا" لدى 200 دبلوماسي أمريكي

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أفادت وسائل إعلام غربية، الجمعة، أن الشرطة الألمانية تحقق مع حوالي 200 دبلوماسي أمريكي في برلين وعائلاتهم بحثا عن أعراض ما يسمى بـ"متلازمة هافانا".