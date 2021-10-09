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حاكم البنك المركزي الايراني الجديد يريد ضبط التضخم

9
OCTOBER
2021
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أعلن الحاكم الجديد للبنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي عزمه اعتماد سياسة نقدية صارمة من أجل "ضبط التضخم" في ايران.

وأكد صالح أبادي (43 عاما) الذي عين الأربعاء انه سيعارض أي زيادة للكتلة النقدية وانه سيلجم الاقتراض المفرط للمصارف من البنك المركزي.

ونقلت عنه صحيفة "طهران تايمز" الحكومية الجمعة قوله إن "الأولوية القصوى للبنك المركزي هي ضبط التضخم وبمساعدة الفريق الاقتصادي من (عدة وزارات داخل) الحكومة، سنحاول تحقيق الاستقرار في مختلف الأسواق في الأشهر المقبلة".

بلغ التضخم السنوي 43,7% في أيلول في البلاد بحسب الأرقام الرسمية.

وقال المسؤول، وهو أصغر حاكم للبنك المركزي يعين حتى الآن، إن "استقرار سوق الصرف هو أيضا أحد الأهداف التي سيتم السعي وراءها وقد وضعت الآليات اللازمة لتحقيق التوازن في سوق الصرف".

في مكاتب الصرف في طهران، تراجع الريال أمام الدولار وارتفع سعر صرفه من 258 ألف ريال للدولار في مطلع العام إلى 280 ألف في مطلع تشرين الأول.

وقال هذا الخبير الاقتصادي "سنحاول السيطرة على الكتلة النقدية ومنع الاقتراض الاضافي من البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السوق".

ويحمل الحاكم الجديد للبنك المركزي الإيراني شهادة دكتوراه في إدارة المال من جامعة طهران وتولى رئاسة سوق المال بين 2005 و 2014 قبل أن يتولى رئاسة بنك تنمية الصادرات الإيراني، وهو مصرف حكومي.

تعاني ايران من صعوبات مالية من جراء العقوبات الأميركية التي شددت بعد انسحاب الولايات المتحدة الاحادي الجانب العام 2018 من الاتفاق النووي الايراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى في فيينا قبل ثلاث سنوات من ذلك.

 
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