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مصر.. اعترافات جديدة يرويها قاتل "عروس القليوبية"

9
OCTOBER
2021
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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عروس ليلة زفافها، بمحافظة القليوبية في مصر، على يد عريسها بسبب رغبته في الزواج من أخرى.

وفي التفاصيل، عقد الشاب قرانه على المجني عليها (وهو ابن عمتها) "على غير رغبته، إرضاء لوالديه، وذلك لارتباطه عاطفيا بإحدى الفتيات"، فعزم على التخلص منها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج عروسه إلى محل الواقعة، واعتدى عليها بـ"سلاح أبيض" (سكين)، وعقب تأكده من مفارقتها للحياة استولى على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، وعاد لمنزل المجني عليها مرة أخرى.

وبعد التحريات والتحقيقات، تمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، كشف أن العريس هو من ارتكب الجريمة، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبحسب التحقيقات، قال الجاني: "أهلي ضغطوا عليه لأتزوج ابنة عمتي، وأنا أحب فتاة أخرى، ودبرت خطة لقتلها والتخلص منها قبل ليلة الزفاف".

وأكمل: "لم أتخيل نفسي مع غير حبيبتي، فدبرت مكالمة هاتفية واتصلت بالمجني عليها لمقابلتي خلف المنزل، وما إن وصلت للمكان حتى انهلت عليها بسكين بطعنات متفرقة حتى فارقت الحياة، وسرقت ذهبها وهاتفها المحمول حتى يعتقد الجميع أنه حادث سرقة، وبعد ذلك شاركت أسرتها البحث عنها".

وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه. 

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