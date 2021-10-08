أفغانستان.. "طالبان" تتوعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير المسجد في قندوز

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أكد المتحدث باسم حكومة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن السلطات تدين التفجير الذي استهدف الجمعة مسجدا في ولاية قندوز بأفغانستان، وتوعدت بمعاقبة المسؤولين.